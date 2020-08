O sargento da PM, lotado no 28º BPM, que foi baleado na noite da última terça-feira (dia 18), no bairro Mangueira, em Barra Mansa, recebeu alta do Hospital São João Batista, na tarde desta sexta-feira (dia 21). Ele foi ferido no braço e no toráx.

Na última terça, ele trocou tiros com dois homens que estavam de moto. Um deles foi ferido no braço, e outro, gravemente ferido, acabou caindo da motocicleta no bairro Ponte Alta. Ele foi levado ao São João Batista, mas não resistiu. O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra o PM.