A LIV Saúde, que a partir do dia 1º de outubro assumirá o Plano de Saúde da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), inicia na próxima semana a entrega do kit com as carteirinhas para os colaboradores das unidades de Volta Redonda. Para facilitar a distribuição e evitar aglomerações, o cronograma de entrega seguirá a ordem alfabética dos nomes dos funcionários.

A entrega será realizada no auditório da Fox, das 6h às 19h, que fica ao lado da entrada principal da Usina Presidente Vargas, na Vila, conforme tabela abaixo. Já os funcionários da Galvasud, instalada em Porto Real, receberão as carteirinhas entre os dias 17 e 21 de setembro, no horário de 6h30 às 12h.

De acordo com a LIV Saúde, todas as recomendações das autoridades serão adotados. “Disponibilizaremos mais de 40 mil máscaras e canetas para os colaboradores assinarem e permanecerem com elas, evitando contatos físicos. O local também terá espaçamento e álcool em gel. Reforçamos também que os colaboradores ainda têm a opção de acessar o aplicativo da Liv Saúde para baixar a carteirinha digital”, explicou a Diretora de Mercado da LIV, Elisa Miranda.

Delivery para aposentados

A LIV também preparou uma estratégia para a entrega das carteirinhas dos aposentados da CSN. Eles receberão em casa, e os entregadores também adotarão todos os cuidados, como deixar a caneta que for usada para assinar o comprovante de entrega, máscaras e distanciamento social.

