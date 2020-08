Com dois gols de João Carlos, o Volta Redonda venceu o Tombense-MG por 2 a 0 e assumiu a liderança isolada do grupo B. Na próxima rodada, o Voltaço visita o São José.-RS A partida será no domingo (dia 30), às 16h, no estádio Francisco Novelletto.

O jogo

Debaixo de muita chuva, o primeiro tempo foi brigado e com poucas chances de gol. Melhor para o Volta Redonda que aproveitou a que teve. Saulo Mineiro ganhou na velocidade do defensor e cruzou para a área, o goleiro desviou a bola, que caiu no pé do artilheiro João Carlos, que não perdoou e mandou para o fundo das redes, abrindo o placar aos 22 minutos.

A velocidade de Saulo Mineiro continuou incomodando a defesa adversário, que passou a apelar para as faltas. Em uma delas, o camisa 13 tinha ganhado na velocidade do zagueiro Matheus e ia sair livre de frente para o gol, mas o adversário deu um carrinho por trás. Falta e cartão vermelho direto.

Com um a menos, o Tombense tinha ainda mais dificuldade para atacar e só conseguiu finalizar aos 43 minutos, em um chute de fora da área de Ibson, que saiu por cima do gol.

Na volta do intervalo, a equipe mineira ameaçou uma pressão, porém, a tarde era mesmo do atacante João Carlos. Aos 20 minutos, Pedrinho arriscou da entrada da área e a bola bateu na mão do defensor. Pênalti para o Voltaço, que o camisa 9 bateu para marcar o segundo dele na partida.

Ainda tentando resistir, o Tombense-MG só voltou a assustar nos minutos finais, mas parou em Douglas Borges, que fez grande defesa em chute da intermediária. Fim de jogo no Luso Brasileiro: Volta Redonda 2×0 Tombense-MG.