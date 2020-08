A Guarda Municipal de Barra Mansa e a Polícia Militar impediram, durante ação conjunta na tarde deste domingo (dia 30), a realização de uma festa que descumpria os decretos municipais e estaduais de combate à Covid-19. A festa foi divulgada nas redes sociais como um encontro de carros de som e pessoas à cavalo.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir, os órgãos competentes estão de prontidão para impedir a realização do evento. “A Guarda Municipal, junto com a Secretaria de Ordem Pública, através da Fiscalização de Posturas, com o apoio da Polícia Militar, está coibindo essa aglomeração. Quem desrespeitar será multado. Os organizadores serão enquadrados pelo crime e serão responsabilizados”.

A multa para os participantes é de R$ 2.943 por veículo e os organizadores responderão pelos crimes e poderão pagar até R$ 50 mil. Denúncias sobre eventos e locais que possam colocar em risco a saúde da população podem ser feitas através dos telefones (24) 3028-9369 ou 3028-9339. https://outline.com/5zmKS9