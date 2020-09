Um carregamento com mais de 30 kg de haxixe foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, nesta quarta-feira (dia 2), em Angra dos Reis. A droga estava escondida no fundo falso de um carro abordado pelos agentes na BR-101, a Rodovia Rio-Santos.

De acordo com a PRF, o nervosismo do motorista, de 34 anos, ao receber a ordem de parada, aumentou a desconfiança. Foram encontrados 33 tabletes de haxixe, com cerca de 1 kg cada. O homem acabou confessando que receberia uma quantia pelo transporte do entorpecente.

Ele disse que viajava de Foz do Iguaçu, no Paraná, na fronteira com o Paraguai, e faria a entrega em um posto de combustíveis na Avenida Brasil, no Rio.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil. O motorista foi indiciado por tráfico de entorpecentes.