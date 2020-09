Uma operação deflagrada nesta quarta-feira (dia 2) pela Polícia Civil de Bananal contra o tráfico de drogas resultou na prisão de 15 suspeitos. Entre eles está um homem de 27 anos, do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Segundo o delegado João Paulo De Abreu, que comandou a operação, ele montou pontos de venda de drogas na cidade paulista, localizada na divisa com o Rio, por Barra Mansa.

Ele é apontado como o chefe do esquema desbaratado na operação. De acordo com o delegado, que não divulgou o nome do preso, ele montou pelo menos cinco bocas de fumo em Bananal e, toda semana, enviava de 300 a 400 pinos de cocaína para abastecer os pontos de venda. As cargas eram enviadas praticamente todos os dias da semana pelo suspeito, que já esteve preso pelo mesmo motivo.

A prisão dele foi realizada com o apoio da Polícia Civil de Volta Redonda. Também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. A ação da polícia do estado vizinho, resultado de uma investigação iniciada há cerca de três meses, teve ainda apreensão de maconha, cocaína e uma réplica de arma.

De acordo com o delegado, a quadrilha era formada não só por maiores de idade, mas também por adolescentes e mulheres. Os presos foram encaminhados para a delegacia de Cruzeiro, no Vale do Paraíba Paulista. Foto: Polícia Civil – SP