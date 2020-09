A Polícia Rodoviária Federal flagrou, neste domingo (dia 6), três pessoas dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na Dutra. Os flagrantes ocorreram durante a Operação Independência.

No primeiro caso, agentes em policiamento ostensivo dinâmico, na altura do km 300 da rodovia, em Resende, abordaram um homem, que dirigia um Kadett, que apesar de estar com os documentos do veículo em ordem, conduzia sem CNH. Ele foi multado e teve o carro retido.

Os outros dois casos ocorreram também em Resende, na altura do km 304. Os policiais observaram um Gol parado na saída da cidade e abordaram o condutor do veículo, que informou que a sua gasolina havia acabado. Ele teria pedido ajuda do cunhado para buscar o combustível.

Durante a abordagem, os agentes verificaram que o condutor do Gol não possuía CNH e, informaram, que o cunhado dele chegou no local dirigindo uma motocicleta Honda/CG 160. Ele também foi abordado, sendo constatado que ele conduzia a moto sem CNH. Os veículos ficaram retidos e os homens foram multados.