O governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se reuniu, na quarta-feira (dia 02), com as secretárias de Estado de Turismo, Adriana Homem de Carvalho, e de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, para tratar do plano de reabertura dos equipamentos culturais e da retomada do turismo no estado.

A partir de agora, teatros, cinemas, museus, galerias de arte, entres outros equipamentos, públicos ou privados, poderão ser incluídos no site Turismo Consciente (www.turismoconscienterj.com.br), criado pela secretaria de Turismo, que permite ao público verificar quais serviços turísticos estão cumprindo com os protocolos que minimizam o contágio da Covid-19.

“Nosso potencial turístico é incrível. Temos obrigação de usar nossas belezas naturais, de forma sustentável, para gerar emprego e renda para o nosso povo. Acreditamos que o combo turismo e cultura, aliado aos protocolos de segurança, é fundamental para atrairmos os turistas”, afirmou Cláudio Castro.

Segundo a secretária de estado de Turismo, Adriana Carvalho, o desafio, neste momento, é mostrar para as pessoas que o Estado está preparado para fazer todo o receptivo turístico de forma segura.

Identificamos, com base em outros países, que o turismo com tendência de crescimento hoje é o rodoviário, com as pessoas optando pela viagem de carro ou de ônibus. Por isso, vamos reforçar a divulgação para os nossos vizinhos do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. E como o Rio de Janeiro é um estado pequeno, vamos estimular visitas em diversos pontos dentro de uma única viagem. As pessoas podem, por exemplo, ter uma experiência na Região Serrana e no litoral em uma mesma semana”, explicou.

Selo internacional

O turismo foi um dos setores mais impactados pela pandemia da Covid-19 e desde março a Setur-RJ vem trabalhando para estruturar a retomada das atividades. Em agosto, a Secretaria foi reconhecida internacionalmente como referência por boas práticas em Turismo Consciente e se tornou embaixadora do selo internacional “Safe Travels”.

O selo foi criado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), que estabelece protocolos, a fim de tornar as viagens ainda mais seguras. A iniciativa foi intermediada pela pasta, colocando o Estado como primeiro da Região Sudeste a emitir a chancela internacional.