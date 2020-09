A Polícia Militar apreendeu, na manhã desta terça-feira (dia 8), uma granada, arma, drogas e materiais do tráfico, no Morro do Urubu, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. A apreensão foi feita por agentes que apoiavam à Polícia Civil em uma operação deflagrada nesta manhã.

Segundo a corporação, policiais avistaram homens em movimentação suspeita ao passarem pelo campinho do Santa Cruz. Eles conseguiram fugir abandonando o material.

Foram apreendidos uma revólver calibre 38 com quatro munições, balas calibre 9 mm, quatro sacos de cocaína totalizando 1,4 kg do entorpecente, 187 pinos de cocaína, três balanças digitais e materiais para endolação. Foto: Polícia Militar