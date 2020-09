Júnior Gertrudes de Oliveira, “o Juninho Corta Cabeça”, morreu durante confronto com policiais militares do 33º BPM, no bairro Sapinhatuba I, em Angra dos Reis. Júnior é apontado como um dos chefes do tráfico no município da Costa Verde.

Segundo a PM, Júnior era um dos mais perigosos traficantes do município, com ao menos 19 anotações criminais e 11 mandados de prisão em aberto.

Ainda de acordo com a PM, uma guarnição que passava pelo bairro foi atacada por membros da facção, comandados por Juninho. Os agentes responderam aos disparos.

Após o confronto, o traficante foi encontrado caído pelos agentes. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu. Outro suspeito, de 20 anos, foi atingido, sendo levado a mesma unidade, onde está sob custódia.

Os policiais apreenderam duas pistolas 9mm, quatro carregadores do mesmo calibre, 44 munições para as armas, três celulares, um rádio, uma base carregadora, três quilos de maconha, 32 gramas do mesmo entorpecente e 813 papelotes de cocaína. Foto: Polícia Militar