Moradores do bairro Banqueta, em Angra dos Reis, organizaram, na manhã desta segunda-feira (dia 14), uma manifestação contra a falta de água na localidade.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que foi acionada juntamente com a Polícia Militar, por volta das 9h da manhã, os populares fecharam a BR-101 (Rodovia Rio-Santos), na altura da Japuíba.

Caminhando com faixas e cartazes, os moradores fecharam os dois sentidos da pista com galhos e engradados . A manifestação prosseguiu por toda a manhã. Ainda de acordo com a PRF, o trânsito foi desviado para as marginais da pista.

Por meio de nota a prefeitura de Angra comentou a manifestação.

“A água que abastece o Condomínio Vale da Banqueta vem da barragem da Banqueta, que também fornece água para Japuíba, Centro e morros. Com a estiagem, o Saae está fazendo manobras para fornecer água para todos.

O condomínio Vale da Banqueta é abastecido por poços artesianos (de capacidade limitada) e por uma derivação da rede principal que o governo construiu na inauguração do empreendimento. O condomínio não foi projetado com reservatórios em cada prédio, e sua estrutura não tem capacidade para esta instalação.

A água está sendo controlada no condomínio. Fica aberta das 17h às 7h e fechada durante o dia, porque o volume é pouco. Neste período, porém, os reservatórios são abastecidos com caminhões-pipa.”