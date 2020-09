Foi oficializada no domingo (dia 13), a coligação entre os partidos PSD, PRTB e Republicanos. Com o nome de Prosperidade Barra Mansa, a chapa é formada pelo pré-candidato a prefeito Bruno Marini (PSD) e o médico Cláudio Leite como seu vice.

Em seu discurso, Bruno voltou a falar da geração de emprego, renda, investimentos em Saúde, Educação, busca por novos negócios. O pré-candidato defendeu uma administração pública priorizando a honestidade, trabalho intenso, transparência, com a realização de um projeto a serviço da cidade. Bruno enfatizou que a experiência em administrar é um dos fatores imprescindíveis para a retomada do crescimento da cidade garantido, como prioridade, a qualidade de vida da população.

Os números apontam que o município precisa de uma gestão bem sucedida para superar as deficiências administrativas, principalmente, na da saúde – enfatizou Bruno, lembrando ainda que a indicação do seu pré-candidato, a vice, o médico Cláudio Leite, revela o compromisso assumido com a população em recuperar as falhas de um dos setores mais importantes para a qualidade de vida da população, que é a saúde pública.



Bruno concluiu lembrando que “os números não mentem e Barra Mansa precisa oferecer uma saúde pública de qualidade para a população. Cláudio é medico, já tem vários serviços prestados em Barra Mansa, conhecedor da nossa saúde como poucos”.

Para o presidente do Republicanos, Jorge Costa, o nome de Cláudio foi uma indicação de seu partido para colaborar, principalmente, com a gestão de Bruno Marini na área da saúde.

Cláudio Leite tem 45 anos é médico endocrinologista e filiou-se ao Republicanos em abril de 2020. Ele é membro do corpo clínico da Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa desde 2010. Ele é formado pela Universidade Iguaçu (UNIG) e tem 15 anos de profissão. Em Barra Mansa já foi diretor do Hospital da Mulher, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e da Gerência de Atenção Básica, além de atender como médico concursado no Centro de Especialidades Médicas (CEM). “Juntamente com Bruno Marini, que é um homem sério e de família, assim como eu, vamos devolver aos barramansenses a dignidade que lhes foi tirada. Acreditamos na união, que constrói e amplia, e que trará desenvolvimento econômico, segurança, saúde e educação. Vamos mudar a maneira de se fazer política para que essa cidade possa ser a Barra Mansa com que sempre sonhamos”, explicou Cláudio Leite.

Foto: Divulgação