A Polícia Militar recuperou, na noite desta terça-feira (dia 22), em Resende, um Ford Ka preto que havia sido roubado por um homem armado na segunda-feira, no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa. O veículo, que era ocupado por dois jovens e um adolescente, foi abordado na Rua das Hortências, no bairro Cidade Alegria.

Segundo o proprietário do veículo, ele foi rendido por um homem armado, em um dos retornos da Dutra, no bairro Moinho de Vento. O assaltante teria afirmado que precisava fugir e que o carro seria deixado na 207, em Volta Redonda.

O serviço de monitoramento da prefeitura de Resende informou à PM que um veículo com registro de roubo havia entrado, pela manhã, no Acesso Oeste. Agentes iniciaram buscas e, já a noite, conseguiram encontrar o carro.

De acordo com a PM, os três ocupantes do veículo divergiram com relação a procedência do carro, entrando em contradição em diversas oportunidades.

Os três foram encaminhados à delegacia de Resende e o caso foi registrado como receptação. Os dois jovens também foram indiciados por corrupção de menor.