Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar prenderam, na madrugada desta quarta-feira (dia 23), um homem de 28 anos, por porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu na Rua Hermes da Fonseca, no bairro Dom Bosco.

Segundo a PM, o homem estava com um jovem de 25 anos, dentro de um Fiat Uno, que chamou a atenção dos agentes por estar estacionado num local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista do veículo tentou deixar o local, mas foi impedido. Ele tentou esconder o revólver municiado com cinco balas embaixo do banco dianteiro.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda, onde os policiais constataram que o preso é suspeito de roubos em propriedades rurais, na Califórnia, distrito de Barra do Piraí.