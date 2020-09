A Polícia Militar prendeu, na tarde desta terça-feira (dia 22), duas jovens, de 24 e 19 anos, com uma granada e farta quantidade de cocaína, em Paraíba do Sul. A prisão, que foi um desdobramento da Operação Avalanche, que cumpriu 23 mandados de prisão contra suspeitos de tráfico de drogas no município, ocorreu na Rua Aristides Magalhães, no bairro Palha.

Segundo a PM, policiais civis e militares receberam a denúncia de que drogas estariam sendo escondidas em uma residência no local. Ao serem notificadas, as jovens permitiram a entrada dos agentes, que acharam as drogas escondidas em um guarda-roupas.

Foram apreendidos 3.728 pinos de cocaína, sendo que 2.773 eram “baldões”, como são denominados os pinos grande do entorpecente. Além da cocaína, uma granada foi apreendida.

A PM foi até a casa de um homem que seria o dono do entorpecente, mas ele conseguiu fugir. As jovens, indiciadas por tráfico, foram encaminhadas junto com o material à delegacia de Paraíba do Sul. Foto: Polícia Militar