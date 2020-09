A Polícia Rodoviária Federal registrou, no início da madrugada deste sábado (dia 26), um acidente de trânsito no km 286 da BR-393, no cruzamento do bairro Jardim Amália II. Dois veículos colidiram frontalmente, os ocupantes de um Renault Sandero feridos.

As vítimas foram socorridas para o hospital de São João Batista. Na unidade médica, porém, elas recusaram atendimento e deixaram o local rapidamente, ficando internado, em estado grave, apenas um dos ocupantes, de 16 anos.

A equipe da PRF conseguiu no HSJB a identificação dos demais passageiros. O condutor do veículo Honda Civic abandonou o local do acidente antes da chegada da polícia.

A ocorrência foi apresentada na 93ª DP, que irá proceder as investigações para identificação dos envolvidos e possíveis responsabilidades criminais.