Tudo igual no estádio Luso Brasileiro. Volta Redonda e Brusque-SC empatam em 2 a 2 pela 8° rodada da Série C. Luciano Naninho e João Carlos marcaram os gols do Esquadrão de Aço.

Na próxima rodada, o Voltaço visita o Londrina-PR, domingo, dia 4, às 16h, no estádio do Café.

O jogo

Com um forte calor de 36 graus, somado a forte marcação imposta pelos dois times, as primeiras chances de gol vieram de bola parada. Pedrinho, pelo Voltaço, e Airton, pelo Brusque-SC, assustaram em cobranças de faltas que passaram rente a trave adversária.

Passado os 30 minutos de partida, o Voltaço passou a dominar a partida e a pressionar o adversário em busca do gol.

O atacante João Carlos teve duas chances para marcar, mas parou Zé Carlos. Na primeira, o camisa 9 recebeu cruzamento de Pedrinho e cabeceou para grande defesa do goleiro. Já a segunda foi em uma cobrança de pênalti, que o camisa 1 caiu para fazer a defesa.

Se não estava levando a melhor no duelo com o goleiro adversário, João Carlos mostrou repertório e atuou de garçom. O camisa 9 cruzou na medida para Luciano Naninho desviar para o fundo das redes, abrindo o placar aos 41 minutos de jogo.

Na volta do intervalo, a partida ganhou em emoção. O Brusque-SC ficou com um jogador a menos após Cleyton fazer falta em Wallisson e receber o segundo cartão amarelo.

Apesar de estar com um jogador a menos, os visitantes conseguiram virar a partida com gols de Geovane Itinga, aos 24 minutos, e Thiago Alagoano, aos 29.

Atrás no placar, o Esquadrão de Aço se mandou em busca do empate, mas a missão ficou mais complicada após Douglas Borges colocar a mão fora da área e receber cartão vermelho aos 32 minutos, deixando também o Voltaço com dez em campo.

De tanto insistir, o empate tricolor saiu no último minuto de jogo, aos 49, com João Carlos, que aproveitou bate e rebate na área e empurrou para o fundo das redes.