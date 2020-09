Um homem, apontado como gerente do tráfico no bairro Coqueiros, foi preso durante operação realizada no Vale Verde, entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira (dia 28). Outros dois suspeitos foram presos, armas e uma grande quantidade de drogas foram apreendidas.

A ação foi deflagrada quando a Polícia Militar recebeu a informação de que o gerente do tráfico participava de uma reunião com criminosos, vindos da capital, que reforçariam uma facção criminosa contra uma quadrilha rival. Eles estariam reunidos na Rua PG, onde os agentes prenderam um suspeito de 24 anos, que estaria se preparando para sair em um Corolla placa LRQ-5626. No momento da prisão, ele portava uma pistola calibre 9 mm com 16 munições.

Dentro da casa que ele acabara de sair, um homem de 44 anos, também foi flagrado com uma pistola calibre 9 mm, com 13 munições. Outro suspeito, também portava uma arma do mesmo calibre, com a mesma quantidade de munições.

Após a prisão dos suspeitos, os PMs fizeram buscas numa área de mata ao lado da casa, onde encontraram 51 frascos de lança-perfume, um tablete e dois pedaços de maconha, seis pinos de cocaína e um sacolé de haxixe. Material para embalar a droga também foi encontrado.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Volta Redonda, onde os agentes constataram que o Corolla é clonado e pode ter sido utilizado na prática de homicídios em Volta Redonda. Foto: Polícia Militar