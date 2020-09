Um suspeito de tráfico foi preso e drogas apreendidas nesta segunda-feira (dia 28), no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. No fim de semana, no mesmo local, a Polícia Militar apreendeu 14 kg de cocaína. Desta vez, a ação ocorreu na Servidão Juriti.

Foram apreendidas 147 trouxinhas de maconha, 392 pinos de cocaína e 11 frascos de cheirinho da loló. O suspeito detido acabou sofrendo escoriações numa tentativa de fuga.

A identidade dele não foi informada. Antes de ser levado à delegacia, ele recebeu atendimento na UPA do Santo Agostinho. As drogas apreendidas estavam dentro de uma mochila. Foto: Polícia Militar