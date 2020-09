Na manhã da última sexta-feira (dia 25), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e clubes da Série B2 se reuniram via videoconferência para discutir o início do Campeonato Carioca. Grupos e tabelas foram sorteados e a competição terá início dia 5 de novembro.

Apesar do apelo da maioria dos clubes para alterar o formato da competição a fim de amenizar os problemas gerados pela pandemia de Covid-19, a Federação não os atendeu e o Campeonato Carioca (Série B2) terá o regulamento mantido, com 16 rodadas e dois turnos decisivos.

Os grupos ficaram divididos da seguinte maneira:

Grupo A: Bela Vista, Barra da Tijuca, Campo Grande, Carapebus, Itaboraí Profute, Mageense, Pérolas Negras e Queimados.

Grupo B: 7 de Abril, Arraial do Cabo, Barcelona, Barra Mansa, Casimiro de Abreu, Ceres, Mesquita, Tigres.

1ª rodada – 5 de novembro

Bela Vista x Queimados

Carapebus x Pérolas Negras

Itaboraí Profute x Campo Grande

Barra da Tijuca x Mageense

7 de Abril x Barra Mansa

Mesquita x Ceres

Barcelona x Casimiro de Abreu

Arraial do Cabo x Tigres do Brasil