A Polícia Civil de Barra Mansa, sob coordenação do delegado Ronaldo Aparecido, prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (dia 30), a mulher de um suspeito de tráfico de drogas no momento em que ela recolhia R$ 20 mil que seriam fruto da venda de drogas. A prisão ocorreu no Jardim Amália I, em Volta Redonda.

Segundo o delegado, a prisão foi um desdobramento da ação que, na última sexta-feira (dia 25), no Laranjal, prendeu o candidato a vereador e ex-presidente do diretório do PDT de Volta Redonda, Gerson Chrissóstomo Ferreira e outros dois suspeitos de tráfico. O companheiro da mulher havia conseguido fugir.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mulher estava num HB20 marrom, que estava no nome de terceiros e que teria sido adquirido com dinheiro do tráfico. Ela foi indiciada por associação para o tráfico.