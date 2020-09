Morreu na noite de terça-feira (dia 29) o cirurgião-dentista Jairo Conde Jogaib, 89 anos, um dos fundadores da Fundação Oswaldo Aranha e do Unifoa. Ele estava internado há uma semana em um hospital particular da cidade, depois de sofrer uma queda e fraturar o fêmur.

Jogaib sofreu uma parada cardíaca no domingo (dia 27) e outra dois dias depois, quando faleceu. O enterro do cirurgião-dentista aconteceu na manhã de hoje. Ele deixa esposa, quatro filhos, quatro netos e um bisneto.

Confira a íntegra da nota do UniFoa:

“É com profundo pesar que FOA e UniFOA se despedem de seu membro fundador Professor Doutor Jairo Conde Jogaib, que sempre se destacou por sua competência profissional e por seu perfil acolhedor e comprometido com os mais importantes valores de justiça e solidariedade. Sua história pessoal se confunde com a história de nossa Instituição, cujo futuro refletirá, para sempre, seu exemplo de fé e resignação, mas também de coragem e determinação. A família FOA/UniFoa oferece seu apoio aos familiares e amigos do querido e admirado Dr. Jairo, e promete guardá-lo no coração e tomar seus ensinamentos como exemplo de conduta”.

Foto: Reprodução UniFoa