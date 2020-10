Cida Diogo (PT) e Nena Düppré (PV), respectivamente candidatas a prefeita e vice de Volta Redonda, já caminharam por seis localidades do primeiro dia de campanha, no domingo (dia 27), até a última quarta-feira (dia 30). Tomando os cuidados de prevenção contra à Covid-19, as duas dizem que buscam entender de perto quais são os problemas de cada bairro através dos próprios moradores. No início desta primeira semana de campanha, as candidatas já estiveram na Vila Santa Cecília, Eucaliptal, na praça da prefeitura, no Aterrado, Verde Vale, e Retiro.

Sempre juntas, elas cumprem agenda na rua em pelo menos dois locais por dia. E, mesmo com a diversidade de demandas, problemas na saúde são sempre os mais apontados pela população, segundo elas.

“Vamos resgatar mais uma vez a rede pública de saúde, que vai voltar a ser referência e atender todas as necessidades da população”, garantiu Cida, que também considera a necessidade de implantar educação em tempo integral na creche do bairro Santa Cruz, um pedido feito por mulheres residentes no bairro. O que segundo a candidata a vice, será uma prioridade num eventual governo delas.

"O fato da nossa chapa ser totalmente feminina tem sido muito bem aceito pelas mulheres, porque elas sabem que assim essas pautas serão tratadas com muito mais atenção. Essa representatividade é importante. Está mais do que na hora da nossa cidade receber o cuidado das mulheres. A receptividade como um todo tem sido muito boa e vamos seguir essa campanha assim, nas ruas, levando nossas propostas que vão melhorar a vida da população", afirmou Nena Düppré.