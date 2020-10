Dois homens, suspeitos de manterem reféns três vítimas de assalto, foram presos, na manhã desta quinta-feira (dia 1º) por policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO), na Rodovia Saturnino Braga, na altura do Cemitério Novo de Rio Claro. Os suspeitos tentaram fugir e houve perseguição. No carro onde eles estavam, uma pistola calibre 380 foi encontrada.

Segundo a ocorrência, um PM alertou os agentes do DPO a respeito de suspeitos num Chevrolet Ônix. Os suspeitos fugiram ao notarem a aproximação dos policiais, ocasionando uma perseguição, que terminou próxima ao Cemitério Novo de Rio Claro.

Os reféns estavam com as mãos amarradas dentro do carro. Ainda de acordo com a PM, os suspeitos presos estariam escoltando uma carga roubada com destino a Mangaratiba. A PM não detalhou onde e como ocorreu o assalto. Foto: Polícia Militar