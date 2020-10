Os advogados do empresário Alexandre Martins, de Barra Mansa, detido pela Polícia Rodoviária Federal com R$ 45 mil em dinheiro no último sábado (dia 3), em Volta Redonda, se pronunciaram sobre o ocorrido nesta segunda-feira (dia 5). Segundo eles, a quantia foi sacada de uma conta corrente familiar e os comprovantes serão entregues às autoridades.

Disseram ainda que ele compareceu espontaneamente à delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda, onde teria prestado todos os esclarecimentos. Os R$ 45 mil estavam em um envelope na caminhonete Hilux dirigida por Alexandre Martins. Ele foi abordado na Dutra, próximo ao acesso para Volta Redonda. Segundo os policiais, ao ser questionado, o empresário, de 42 anos, não soube informar a procedência do dinheiro e nem a quantia exata que estava transportando.

Os envelopes com dinheiro foram apreendidos e levados para a Polícia Federal. A notícia do flagrante ganhou repercussão nacional, por ele ter feito parte da equipe de marketing de uma das agências publicitárias responsáveis pela campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro em 2018. A agência não está envolvida no caso.