Um homem armado invadiu a casa da ex-companheira na madrugada do domingo (dia 11), em Volta Redonda. A residência fica na Rua Princesa Isabel, no Núcleo Princesa Isabel, também conhecido como “Buraco Quente”, no bairro Jardim Amália II.

Segundo a Polícia Militar, quando os agentes foram chamados e chegaram ao endereço, viram o homem correndo para os fundos do quintal da casa. Ao ser rendido, ele informou aos policiais que jogou o revólver calibre 38, com numeração raspada, num matagal nos fundos do imóvel. Após buscas, a arma foi encontrada, com uma munição intacta.

Ainda de acordo com a PM, ele mesmo informou aos policiais que estava com uma ordem de prisão em aberto. O homem, que não teve a identidade informada, foi conduzido à delegacia para o cumprimento da ordem judicial e ainda foi indiciado por porte de arma de fogo.