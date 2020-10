Um helicóptero caiu na manhã desta quinta-feira (dia 15), em Passa Três, distrito de Rio Claro. O acidente ocorreu na altura do bairro Água Mineral.

De acordo com as informações iniciais, duas pessoas teriam morrido no acidente. O Corpo de Bombeiros de Barra Mansa, que estava a caminho do local, confirmou o acidente. O Grupamento de Ações Especiais (GOE), do Rio de Janeiro, também foi acionado, juntamente com o Samu.

Ainda não há informações sobre o tipo da aeronave e o trajeto que ela fazia.

*Essa matéria será atualizada