A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na noite desta quarta-feira (dia 15), 429 tabletes de maconha, totalizando 350 kg da droga, que estavam sendo transportados por um Fiat Argo, abordado no km 275, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura de Dorândia, distrito de Barra do Piraí.

Segundo a PRF, o condutor do veículo ficou muito nervoso durante a abordagem, o que levou os agentes a pedirem para que ele abrisse o porta-malas. Nesse momento, o próprio motorista, de 25 anos, confessou que transportava a droga no bagageiro e no banco traseiro do veículo.

Ele contou que pegou o veículo em Maringá (PR) e o levaria até Linhares (ES), onde receberia informações a respeito da entrega do entorpecente. Ele não informou quanto receberia pelo transporte. Foto: Polícia Rodoviária Federal