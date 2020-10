Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal, publicado neste domingo (dia 18) pelo jornal Extra, aponta que a apreensão de cocaína nas estradas federais do Rio durante a pandemia do novo coronavírus, a partir de 13 de março até a semana passada, aumentou 321% em comparação com o mesmo período do ano passado. O total chega a 1.295 kg do entorpecente, contra 307 kg apreendidos em 2019.

Já a apreensão de maconha caiu 25% no mesmo período, mas, mesmo assim, o volume impressiona: foram 11.941 kg. Os dados foram obtidos, segundo a publicação, através da Lei de Acesso à Informação, e apontam que, em 20 meses, de janeiro de 2019 a agosto de 2020, a Polícia Rodoviária e a Polícia Federal apreenderam, juntas, mais de 40 toneladas de drogas nas rodovias federais do Rio.

A média é de meia tonelada de entorpecentes apreendida por semana. A apreensão da maior parte deste volume foi na Via Dutra: 23.900 kg de maconha e 510 kg de cocaína. A BR-040, Rodovia Rio-Juiz de Fora, aparece em segundo, com 5.300 kg de maconha e quase 101 kg de cocaína.

A BR-393, Rodovia Lúcio Meira, está em sexto no ranking das rodovias em apreensão de drogas, com 55 kg de maconha e 84 kg de cocaína. Num ranking de cidades, Seropédica, Piraí e Barra Mansa lideram em apreensão de maconha, enquanto Barra do Piraí está em primeiro onde aconteceram as apreensões de cocaína.