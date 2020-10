Morreu na manhã desta quinta-feira (dia 22), aos 63 anos, em decorrência de um câncer de pulmão, a radialista Juçara Carioca.

Jussara Ferreira Carioca, apelidada carinhosamente de “Juju”, era integrante do Show do Antônio Carlos, na Super Rádio Tupi. Ela será sepultada, nesta sexta-feira (dia 23), às 10h, no cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador.

Ela descobriu a doença ainda em 2019 e, desde então, se revezava entre a quimioterapia e o Show do Antônio Carlos.

O jeito irreverente para contar sobre as fofocas das celebridades era uma marca de Juçara. Com tiradas e comentários divertidos, a radialista marcou época nas rádios Globo e Tupi, além de uma passagem pelo Show do Clóvis Monteiro. Foto: Reprodução/Super Rádio Tupi