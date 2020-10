Tem reforço no Esquadrão de Aço! A diretoria do Volta Redonda anunciou nesta quinta-feira (dia 22), a contratação do meio-campo Hiroshi, de 34 anos, que estava no XV de Piracicaba-SP.

O atleta, que já estava treinando com a equipe desde semana passada, assinou contrato até o final da Série C. A expectativa é que ele seja regularizado para a partida diante do Tombense-MG, marcada para domingo (dia 25).

Revelado pelo Flamengo, Hiroshi já defendeu o Friburguense, Torreence, de Portugal, Bangu, Resende, Madureira, Duque de Caxias, Al-Fujairah SC, do Qatar, Figueirense-SC, Metropolitano-SC, Cabofriense, Tupi-MG, Vila Nova-GO, Botafogo-PB e XV de Piracicaba-SP, o seu último clube antes de acertar com o Voltaço.

Na sua carreira, o novo contratado tricolor conquistou a Taça Portugal de 2005/06, pelo Torreence, Campeonato Carioca da 2° divisão em 2008, pelo Bangu, o Campeonato Catarinense de 2014, pelo Figueirense, e o Campeonato Paraibano de 2018, pelo Botafogo-PB.