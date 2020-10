Mudança na composição da coligação “Juntos pela Mudança”, formada pelo Republicanos e o PRTB, na disputa pela prefeitura de Volta Redonda. Após pedido de renúncia do médico Jair Nogueira, o partido aguarda somente a autorização da Justiça Eleitoral para confirmar o nome de Junior Barreiros (PRTB) para concorrer como vice na chapa de Hermiton.

Jair Nogueira apresentou, na segunda-feira (dia 26), junto à 131ª Zona Eleitoral, uma carta com pedido de renúncia de candidatura. Ele alegou “problemas pessoais”. Dias antes, o ex-vereador sofreu um revés na Justiça Eleitoral de Volta Redonda, que acatou o pedido de impugnação de registro de candidatura, em ação movida pelo Ministério Público Eleitoral.

Candidato a deputado estadual em 2010, Jair e outras cinco pessoas – sócias de uma clínica cardiológica – foram condenados por doação eleitoral irregular (acima do limite legal). A multa aplicada à pessoa jurídica doadora foi de R$ 584.079,07 e encontra-se em execução até hoje, em regime de parcelamento perante a 131ª ZE de Volta Redonda. O médico/político está inelegível até 29 de novembro deste ano, portanto, impedido de concorrer a qualquer cargo nestas eleições.



“Como se vê da sentença, o requerente [Jair Nogueira] e os sócios, na condição de dirigentes da sociedade doadora, sofreram a decretação de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos”, citou o juiz Marcela Dias da Silva, na decisão que indeferiu no último dia 21 de outubro o pedido de registro de candidatura do ex-vereador.



Novo vice

Com a renúncia de Jair Nogueira, O corretor de imóveis e seguros Junior Barreiros, 65 anos, foi o escolhido para concorrer como vice na chapa de Hermiton. O pedido de substituição foi comunicado à Justiça no último dia previsto na Lei Eleitoral, ou seja, 26 de outubro, restando agora o julgamento do registro pela 131ª Zona Eleitoral.

Foto: Reprodução do Facebook