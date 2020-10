A Polícia Militar recuperou uma caminhonete Ford Courier, nesta terça-feira (dia 27), que havia sido furtada em Passa Vinte (MG) e prendeu o autor do crime, identificado como Edilson José dos Santos, que ainda delatou aos policiais onde uma grande quantidade de drogas era guardada, no bairro Santa Cruz. O veículo foi recuperado na Avenida Nossa Senhora das Graças, na Voldac, e os entorpecentes apreendidos na Servidão da Torre, no Santa Cruz II

Segundo a PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas (Gat) foram até o local averiguar uma denúncia de que a caminhonete estaria estacionada na avenida. Ao chegarem, viram dois homens guardando ferramentas na caçamba do veículo. Eles foram indagados e afirmaram que o equipamento e a caminhonete pertenciam a Edilson, que estava hospedado no Hotel Retiro.

A guarnição se dirigiu até o hotel e localizou Edilson, que disse ter furtado a caminhonete em Passa Vinte, para viajar até Volta Redonda. Ele confessou aos agentes envolvimento com o tráfico no Santa Cruz e que estava devendo dinheiro a um traficante, identificado apenas como “Nego”, sendo jurado de morte por ele.

O homem ainda relatou aos policiais onde uma grande quantidade de entorpecentes estava escondida, no Santa Cruz II. Agentes em posse da informação foram até o local e apreenderam 50 tabletes de maconha, somando aproximadamente 50 kg, 30 munições calibre 5.56, 500 pinos vazios usados para acondicionar cocaína e duas balanças de precisão.

Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia de Volta Redonda. Edilson responderá por furto e tráfico de drogas. Foto: Polícia Militar