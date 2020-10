Os E-sports, ou esportes eletrônicos, são a nova moda entre crianças e adolescentes, e para muitos ao redor do mundo, se tornou uma profissão rentável, que une inovação, aplicação tecnológica e muita disciplina por parte de seus praticantes. Pensando nisso, o candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, propôs a criação de uma Arena Municipal de E-sports, como uma das formas de aquecer o mercado tecnológico do município.

“Em 2018, o mercado dos e-sports gerou uma receita global de cerca de US$ 906 milhões e o público total que assistiu aos torneios foi de 226 milhões de pessoas. Isso é uma prova do sucesso da modalidade. Não podemos descartar isso. Nossa cidade, enquanto universitária e com uma grande quantidade de crianças, tem que incentivar as novas tendências e os e-sports já se provaram um mercado proveitoso”, disse o candidato.

Além de ser um mercado lucrativo e que incentiva a tecnologia, Baltazar acredita que a Arena Municipal de E-sports, funcionará como um polo de interação social entre os praticantes das diversas modalidades, que reúnem jogos como League of Legends, Fifa e Counter Strike.

“Nossos jovens poderão utilizar a arena como um lugar de diversão e socialização. Toda nova ideia, surge de troca de conhecimentos e informações. Nosso objetivo é atrair cada vez mais novos investimentos e despertar a vocação tecnológica de crianças e adolescentes”, disse Baltazar