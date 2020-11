Com dois pedidos de vistas de desembargadores, o plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) suspendeu a sessão de julgamento do recurso de Neto (DEM), realizada na tarde desta segunda-feira (dia 9). O ex-prefeito busca reverter a decisão de primeira instância, que definiu pelo indeferindo do seu pedido de registro de candidatura ao cargo de prefeito de Volta Redonda. O caso volta a pauta da Corte Eleitoral na sessão de amanhã (dia 10).

Antes do pedido de vistas, apresentado pelo desembargador Gustavo Teixeira e seguido por Victor Marcelo, o resultado da votação apontava a derrota de quatro a zero em desfavor do recurso de Neto. Seguiram os votos do relator do processo, Guilherme Couto, os desembargadores Cláudio Dell’orto, Paulo César Vieira e Ricardo Alberto.

O candidato da Coligação “Vontade Popular 2020” teve o registro indeferido pela 131ª Zona Eleitoral de Volta Redonda por possuir contas rejeitadas, na condição de diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro (Cehab) e de prefeito de Volta Redonda, referentes aos anos de 2011 e 2013. Ambas são consideradas insanáveis, configurando ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, conforme a Lei da Ficha Limpa.