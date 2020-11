O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), deflagraram uma operação nesta segunda-feira (dia 09) para combater milícia que atua em localidades do município de Magé, na Baixada Fluminense. O objetivo da operação é cumprir dez mandados de prisão e 29 de busca e apreensão. Ao todo, 16 pessoas foram denunciadas.

Segundo o MPRJ, os alvos da operação integram uma milícia que possui dimensões consideráveis, atuando de forma setorizada, e instalando verdadeiro regime de terror em alguns bairros do município de Magé. As investigações apontam que os integrantes figuram como autores de homicídios e torturas ocorridos na região, com o intuito de “manter a ordem” e impor seu domínio territorial.

Praticam também furto de combustível, venda de cigarros, além de outras práticas criminosas comuns aos milicianos, como a exigência do pagamento de “taxa de segurança” por comerciantes locais, a comercialização de cestas básicas, o exercício do monopólio de venda de gás de cozinha aos moradores, além da imposição de serviço clandestino de TV a cabo.

De acordo com a denúncia, o líder da milícia é André Cosme da Costa Franco, vulgo André Careca. Os outros integrantes da organização criminosa atuam como “braço armado”, cobram a “taxas de segurança”, fazem agiotagem, entre outros crimes. Todos eles foram denunciados por constituição de milícia. A denúncia foi recebida pela 1ª Vara Criminal Especializada da Capital, responsável por expedir os mandados a pedido do Gaeco.