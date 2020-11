O governador em exercício Cláudio Castro anunciou nesta quarta-feira (dia 11) a data do pagamento do 13º salário para os 460 mil servidores públicos: 15 de dezembro. Os vencimentos de outubro e novembro também serão quitados antes das datas previstas no calendário oficial. A partir do calendário divulgado nesta quarta-feira, o Governo do Estado encerrará o ano de 2020 com a folha salarial do funcionalismo integralmente quitada.

Nesta sexta-feira (dia 13), serão creditados os salários referentes ao mês de outubro, em um total líquido de R$ 1,83 bilhão. O calendário oficial previa o pagamento para o dia 16 de novembro. Já os vencimentos de novembro serão antecipados para o dia 1º de dezembro. De acordo com a programação inicial, os créditos ocorreriam no dia 16 de dezembro, 10º dia útil do mês.

“Vamos trabalhar para pagar os salários até o 5° dia útil do mês a partir de 2021. Estamos trabalhando muito, com muita responsabilidade, para vencer diversas barreiras e melhorar a vida da população do Estado do Rio”, destacou o governador em exercício, Cláudio Castro, que anunciou o calendário de pagamento em coletiva de imprensa promovida pela Secretaria de Estado de Fazenda, que tratou a situação atual das contas públicas do Estado do Rio e a estratégia para atingir o equilíbrio das finanças.

De acordo com o secretário de Estado de Fazenda, Guilherme Mercês, o encerramento de 2020 com todos os salários do funcionalismo quitados é o principal resultado de todas as medidas estruturais e estratégicas adotadas desde junho deste ano, quando assumiu o comando da pasta:

“Salvar as contas de 2020 é o primeiro pilar do planejamento estratégico da secretaria. O pagamento em dia dos salários dos servidores do estado é um dos itens de maior relevância dentro desse processo. Serão mais de R$ 6 bilhões injetados na economia fluminense pelos próximos 30 dias”, afirmou.