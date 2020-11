A Prefeitura de Volta Redonda deu início nesta quinta-feira (dia 12), na instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Avenida Paulo Erlei, no bairro Três Poços. Essa é a primeira rede de iluminação pública deste tipo na cidade e tem o objetivo de trazer eficiência energética, modernidade e mais segurança para os moradores do bairro. Ao todo, 192 luminárias estão sendo trocadas na avenida, com previsão de conclusão de cerca de 10 dias. A ação é uma parceria entre a EPD VR (Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

De acordo o presidente da EPD-VR, Matheus Cruz, a previsão é que o consumo de energia seja reduzido em até 70%. “As lâmpadas são mais eficientes. Elas consomem menos e iluminam mais. Além disso, tem o impacto social, a via vai ficar mais clara e trazer mais segurança para população do bairro”, disse Matheus.

O projeto havia sido adiado por conta da crise gerada pela pandemia de Covid-19, como explicou o secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos. “Nós já tínhamos o projeto pronto e agora, graças ao empenho dos técnicos da EPD e da SMI, estamos conseguindo executá-lo, apesar das dificuldades”, comentou.

A Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes é uma das principais da cidade, servindo como acesso a uma universidade e também como ligação com o município de Pinheiral. A via é de grande circulação de veículos e pessoas, além de contar com muitos estabelecimentos comerciais. A localidade recebeu vários investimentos da Prefeitura Municipal, como o recapeamento asfáltico, o sistema de drenagem e o nivelamento do solo.

Além disso, no início do mês de outubro, a avenida recebeu a equipe de pintura da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), que fez a aplicação de sinalização horizontal, que faz parte do Programa Municipal de Revitalização da Sinalização Viária.

No local também está instalada uma das 10 câmeras de segurança do projeto Cerca Inteligente, que faz o monitoramento das entradas e saídas de veículos da cidade.