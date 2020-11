O candidato a prefeito de Volta Redonda, Alex Martins (PSB), e sua vice, Jussara Ferreira (PDT), realizaram na manhã desta sexta-feira (dia 13), panfletaço no bairro Aterrado. Nesta reta final da campanha eleitoral as atividades seguem sendo intensificadas, com apoio de filiados e simpatizantes dos partidos que compõem a aliança Pra Fazer Volta Redonda Melhor (PSB/REDE/PDT).

O panfletaço percorreu as principais ruas e avenidas do Aterrado. Alex e Jussara divulgaram as propostas de seu governo, elaborada com a participação cidadã. Na sequência, ocorreu mais uma carreata da Onda 40. O evento percorreu os bairros Laranjal, São João, Monte Castelo, Colina, São Geraldo, Centro e Vila Santa Cecília, onde populares demonstraram carinho e apoio, cantando e dançando o jingle da campanha, vibrando e acenando para o prefeitável.

“Essas atitudes impulsionaram a nossa campanha o tempo todo. Especialmente nesses últimos dias, vivi momentos de muito aprendizado. Percorri cada canto da cidade e estou muito feliz. Conheci mais pessoas. Pessoas do bem e que querem uma Volta Redonda Melhor, assim como eu e as pessoas que estão me acompanhando, de forma voluntária. Nós estamos fazendo uma campanha limpa, propositiva e levando esperança para as pessoas – destacou Alex.

Ele acrescentou ainda a responsabilidade de colocar a cidade no caminho do desenvolvimento. “Queremos uma Volta Redonda moderna, mais eficiente pra todas as pessoas e não apenas uma parcela da sociedade. Então, nestas horas que antecedem o pleito eleitoral defina o seu voto pelo 40, para que juntos possamos fazer Volta Redonda muito melhor”, disse Alex

Voto

No domingo, 15 de novembro, Alex Martins votará no ICT (Instituto de Cultura Técnica), no Jardim Amália, às 11 horas. Jussara Ferreira disse que votará às 8 horas, no Colégio Estadual Santos Dumont, no bairro Niterói.