A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta segunda-feira (dia 16), durante ação no bairro Coqueiros, uma granada, arma e drogas. A apreensão ocorreu no local conhecido como Travessa Veneza e terminou com um preso.

Segundo a PM, agentes em patrulhamento pela localidade tiveram a atenção voltada para dois suspeitos. Um deles estava com uma mochila e portava uma arma. O outro conseguiu fugir dos policiais.

Na mochila do suspeito foram encontrados dois tabletes de maconha de um quilo cada, 73 sacolés do mesmo entorpecente, 219 pinos de cocaína, 15 comprimidos de ectasy, uma pistola calibre 9 mm, 48 munições, cinco carregadores, quatro granadas, três rádios, três baterias e R$ 76.

Ainda de acordo com a PM, o homem que fugiu já foi identificado. Ele seria o suspeito de ter assassinado Jonathan Fabiano Augusto de Almeida, de 21 anos, no último dia 9, no Cemitério do Retiro. Foto: Polícia Militar