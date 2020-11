Mesmo convivendo com a indefinição jurídica sobre o resultado das eleições do último dia 15 de novembro, Antônio Francisco Neto (DEM) iniciou o processo de montagem de sua equipe de governo. Alguns nomes já foram anunciados por ele. E como de costume, o candidato, que recebeu 57,20% dos votos válidos, também não perdeu tempo, e tratou de fazer uma série de promessas.

A lista de ações que pretende implantar, caso de fato retorne ao Palácio 17 de Julho, foi exposta na manhã de quarta-feira (dia 18), em entrevista ao programa Fato Popular. No bate-papo, Neto afirmou, entre outras promessas, que a política do pão & circo, uma das marcas de suas antigas gestões, estará em pauta mais uma vez.

Com mais de 85 mil votos, Neto foi eleito, mas aguarda a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) quanto ao seu registro de candidatura. Ele segue impugnado, aguardando o resultado da análise do embargo de declaração apresentado por seus advogados, para em seguida ingressar com recurso em terceira instância, neste caso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No caso de derrota em Brasília, uma nova eleição municipal pode ser convocada. Isto prevalecendo, assumiria a cadeira de prefeito o presidente da Câmara de Vereadores, que será escolhido em votação no dia 1º de janeiro de 2021.

Propostas

Trabalhos para a terceira idade

“Muita gente me perguntando se o projeto de melhor idade vai voltar. Vai voltar. Iremos na casa das pessoas, tomando todas as medidas de cuidado que o momento requer. E, quando isso tudo passar, vamos levar nossos idosos para rua e viajar com eles também. Chegamos a ter 20 mil pessoas fazendo parte das atividades para a terceira idade. A expectativa de vida das pessoas aumentou em 10 anos. É um projeto que vale a pena ser recuperado”.

Iluminação pública

“Eu andei nos bairros e senti tudo muito abandonado. Nós vamos dar prioridade a periferia de Volta Redonda. As lâmpadas estão todas queimadas e a situação está ruim. Vou convidar o Tião (Sebastião Leite) para cuidar de toda parte de iluminação pública de Volta Redonda. Precisamos investir na iluminação. O Lela fez um belo trabalho, mas foi eleito vereador”.

Transporte Público

“A minha preocupação com os ônibus é muito grande. Nós trabalhávamos com muita pesquisa em meus mandatos. Em nenhuma das pesquisas eu vi tantas reclamações dos ônibus. Já tive a oportunidade de falar com os interventores da Sul Fluminense exatamente a respeito disso. Os editais feitos pela prefeitura são muito ruins. Nós queremos melhorar. Tudo que o prefeito fez de bom, será mantido. O que ajuda a população vai continuar. O Tarifa Comercial Zero irá continuar, mas não dessa maneira. Irá operar de forma mais inteligente, para ajudar o transporte público”.

Saúde

“Vou voltar a policlínica da cidadania para o Estádio Raulino de Oliveira e o Centro de Imagem. O deputado Furtado já garantiu o envio de R$ 2 milhões para a saúde e está disposto a ajudar Volta Redonda. Ele vai tentar colocar ainda mais no nosso orçamento. Vou devolver a saúde para o povo de Volta Redonda. Acredito no SUS e ele é do povo”.

Retomada do esporte

“O projeto esporte vai voltar forte, em todas as modalidades. Os jogos estudantis, jogos da melhor idade. Para os esportes profissionais, vou tentar arrumar parceiros que injetam recursos no nosso esporte. Volta Redonda terá muita dificuldade. Vou assumir a prefeitura com o salário de dezembro e o 13º sem pagar e, provavelmente, metade do salário de novembro também em atraso. Mas, já estamos buscando parcerias”.

Salário do funcionalismo

“Voltar a pagar em dia. Essa foi minha única promessa aos servidores. Sei que os três primeiros meses, serão de dificuldade, mas se prometi, irei cumprir. Nós vamos voltar a pagar rigorosamente em dia o funcionalismo, custe o que custar. Eles vão voltar a receber no dia 30. Como já disse, os primeiros meses serão de dificuldade, mas depois eu vou conseguir ajeitar a casa. O prefeito não pagou em dia pois realmente não tinha dinheiro. Ninguém deixa de pagar o funcionalismo com intenção.”

Estacionamento

“Vou ouvir à população. Quando assumir, vou conversar com todos e ver o que é melhor, mas o sistema terá que passar por alguma revisão”.

Feira-livre

“Temos que ouvir os feirantes. Até que haja uma vacina, a feira continuará do jeito que está. Mais tarde, devemos ouvir os feirantes e entender o que eles querem e o que é melhor para eles”.

Estrada Roma-Getulândia

“Na época, nós a pavimentamos e iluminamos. Ela será melhorada e vamos fazer a manutenção. Lembro que na época, os funcionários desempenharam um belo papel nas obras da estrada”.

Lazer

“Nós temos o compromisso de arrumar quadras e campos de futebol. Tenho do meu lado um apaixonado por esporte, que é o Deley. Ele não vai ser secretário de nada, mas vai me ajudar muito. Essas são manutenções baratas. Nós vamos fazer as coisas do jeito que sabemos fazer. As festas juninas, a casinha do Papai Noel na Vila, o Parque Aquático, tudo isso irá voltar”.

Secretaria de Ação Social

“Meu secretário será o Munir [Neto]. Ele vai voltar com o trabalho necessário. Vai colocar para funcionar os 35 Cras [Centro de Referência à Assistência Social]. Ele vivia me dizendo que Volta Redonda era uma referência na assistência social. Agora, vai voltar a ser. Todos os Cras vão funcionar e com cursos”.

Bairros carentes

Eu sempre falei que a prioridade são os bairros da periferia. Nós vamos voltar para esses bairros com a mesma vontade e com a mesma gana de antes”.