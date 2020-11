Em busca do inédito título da Taça Rio sub-20, o Volta Redonda enfrenta o Botafogo neste sábado (dia 21), às 15h, no CEFAT, em Niterói, pelo primeiro jogo da final do segundo turno do Campeonato Carioca da categoria. A partida de volta está marcada para o próximo sábado, dia 28, às 15h, no CT Carvalheira.

O comandante do Voltaço Marco Aurélio falou sobre a final e ressaltou que, por ser decidida em dois jogos, é preciso jogar com sabedoria e muito foco.

“Expectativa de um grande jogo. Sabemos da dificuldade que será esta final, da qualidade que a equipe do Botafogo tem, ainda mais jogando em casa. Serão os primeiros 90 minutos, precisamos jogar com muita inteligência e tenho certeza que estamos preparados para isso. Estamos vindo de confrontos decisivos, onde nos comportamos bem e conseguimos sair das dificuldades. Vamos lá para jogar o nosso jogo e buscar um bom resultado para a partida de volta, para que possamos conseguir este título e a vaga na grande final, que irá coroar o esforço de todo o grupo que tem trabalhado incansavelmente em busca deste objetivo”, destacou.

Campanha invicta

A campanha dos Garotos de Aço nesta Taça Rio é impecável até aqui. Invicto, o Volta Redonda terminou a primeira fase da competição com a liderança do grupo B e a melhor campanha na classificação geral do segundo turno. Ao todo, foram quatro vitórias e três empates.

Nas quartas de final, o Esquadrão de Aço recebeu o America e venceu por 2 a 1 no CT Carvalheira. Já na semifinal, a vítima da vez foi o Flamengo. Após empate em 2 a 2, o Voltaço se classificou para a decisão por ter a vantagem do empate porque fez a melhor campanha na fase de grupos.