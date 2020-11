O Barra Mansa foi derrotado, por 3 a 1, para o CEAC/Araruama, na tarde desta sexta-feira (dia 20). O jogo aconteceu no Estádio Leão do Sul e foi válido pela segunda rodada da Série B2 do Campeonato Carioca. O primeiro tempo terminou 2 a 0 para o Araruama.

Na volta do intervalo, logo aos cinco minutos, Yogo recebeu na área, driblou o goleiro e descontou para o time da casa. Depois disso, o Barra Mansa pressionou durante 30 minutos, mas em um contra-ataque, no fim da partida, o Araruama marcou o terceiro gol.

Com o resultado, o Leão do Sul segue com 1 ponto na competição, após duas rodadas. Na próxima rodada, o Barra Mansa visita o Ceres, na Bariri, em Olaria. A partida será na terça-feira (dia 24), às 15 horas.