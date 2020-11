O Barra Mansa venceu o Barcelona, por 4 a 2, na tarde desta sexta-feira (dia 27), no Estádio Leão do Sul. A partida foi válida pela quarta rodada da Série B2 do Campeonato Carioca.

O time da casa saiu na frente no placar, após o zagueiro adversário jogar a bola em direção à própria baliza e marcar contra. Depois, o Barra Mansa sofreu o empate, em finalização de fora da área, mas se recuperou ainda no primeiro tempo, com Maxsuel.

Na segunda etapa, o Barcelona empatou o jogo novamente, aos sete minutos. O Barra Mansa pressionou e, após substituições do técnico Valtinho, que colocou Vinícius Soares e Thiaguinho em campo, conseguiu chegar à vitória.

Primeiro com Thiaguinho, que aproveitou bola rebatida dentro da pequena área e empurrou para as redes. E, por fim, com Vinícius Soares, que pegou de primeira, da entrada da área, aproveitando bola rebatida pela zaga, e fez o quarto e último gol.

Esse foi o primeiro gol de Vinícius Soares como profissional, em três jogos disputados, todos pelo Barra Mansa, nesta temporada.

Com a vitória, o Leão do Sul chega a sete pontos na tabela, pelo grupo B, e está na quarta colocação, com diferença de dois pontos para o primeiro colocado, que tem nove.

Na próxima rodada, o Barra Mansa visita o Casimiro de Abreu, no Estádio Ubirajara Reis. O jogo será na segunda-feira (dia 30), às 15h. Foto: Gabriel Henrique