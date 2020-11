Um homem de 36 anos foi flagrado, por policiais rodoviários federais, com uma motocicleta Honda CG 150 Fan com registro de furto e uma pequena quantidade de maconha, no km 287 da Via Dutra, na altura do distrito de Floriano, na manhã deste domingo (dia 29).

Segundo a PRF, a motocicleta despertou a atenção dos agentes pois estava sem placa. Durante a abordagem, o condutor apresentou sua CNH, que estava vencida desde 2018. Ele ainda informou que não possuía o documento de licenciamento do veículo por conta do mesmo ter sido roubado e, posteriormente, encontrado.

Em consulta aos sistemas, os agentes constataram que a moto estava com o licenciamento vencido desde 2014 e com um registro de furto de setembro de 2018 ainda em aberto. Na mochila do rapaz, foram encontradas quatro buchas de maconha, uma caixa metálica com várias pontas de cigarro do entorpecente e assessórios para o consumo da droga.

Diante dos fatos, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) da PRF. A motocicleta foi levada à delegacia de Barra Mansa, onde a recuperação do veículo foi registrada. Foto:PRF