A Polícia Federal efetuou, na manhã desta quarta-feira (dia 2), a maior apreensão de cocaína da história do Estado do Rio de Janeiro. A carga de cerca de 2,5 toneladas de Cloridrato de cocaína, forma mais pura do entorpecente, estava escondida em um galpão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Após investigações, a Delegacia de Repressão às Drogas foi até o local. Os agentes identificaram uma movimentação suspeita de veículos e realizaram uma incursão no galpão.

Os policiais constataram ainda que a segurança do local era feita por um policial militar de folga, e que, dentro do imóvel, o entorpecente estava em posse de um homem de 41 anos, que também foi preso em flagrante. Com o militar foram apreendidas ainda duas armas sem registro, sendo uma pistola e um revólver, além de um rádio comunicador.

O entorpecente apreendido foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Rio e a pesagem registrada foi de 2,466 toneladas da droga, avaliada em US$ 12 milhões.

Os presos foram indiciados por tráfico de drogas. A pena pode chegar a 15 anos de reclusão.