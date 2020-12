A Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) vai propor a criação de uma Frente Parlamentar para defender as empresas estatais e a soberania nacional. A ideia foi apresentada durante audiência pública virtual do colegiado, nesta quarta-feira (dia 16), que discutiu a proposta de privatização da empresa estatal Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep).

Foi consenso entre os participantes que uma possível venda da empresa, que tem sede em Itaguaí, no litoral sul-fluminense, acarretará prejuízos econômicos e sociais ao estado e ao país.

“A Alerj tem sido protagonista no debate sobre o processo de desenvolvimento do estado, com o Fórum da Assembleia de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Estamos passando a limpo as questões de diferentes setores da economia fluminense e criando mecanismos legais ou políticos para um projeto de desenvolvimento econômico e social”, comentou o presidente do grupo, deputado Waldeck Carneiro (PT), após anunciar a proposta da Frente.

Melquizedeque Cordeiro, representando a Associação de Empregados da Nuclep, apresentou o histórico da empresa, responsável por projetar, fabricar e comercializar componentes pesados relativos a usinas nucleares e à construção naval, entre outros produtos. Para ele, a manutenção da Nuclep sob responsabilidade do Estado é também uma questão de segurança.

“Nossa luta é por manter a empresa como estatal. Caso haja um acidente em Angra 1 ou Angra 2, imagine quanto tempo levaria para a contratação de uma empresa externa. Essas usinas são responsáveis por aproximadamente 50% da produção de energia do Rio de Janeiro”, destacou.

Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro (Sindimetal-Rio), Jesus Cardoso, a busca por lucro não é uma das premissas da empresa: “Sempre dizem que tem que dar lucro. A universidade pública é lucrativa? Não. A Nuclep é como uma universidade, é onde se aprende, é um farol para a nossa engenharia. Não estamos pedindo favor para manter empregos”.

Luiz Cosenza, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-RJ), também destacou a relevância da Nuclep na produção de conhecimento: “Se o apagão que aconteceu no Amapá fosse de responsabilidade de uma empresa estatal, tenho certeza que estariam acabando com ela. Conhecemos a Nuclep e seus laboratórios. Só de se cogitar a privatização é um golpe em nossos engenheiros e em nossa soberania. A Nuclep não é para dar lucro”.

Por fim, Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia, ressaltou o perigo de uma possível privatização: “A Nuclep privatizada será a Nuclep entregue ao capital estrangeiro, entregue ao capital financeiro, e não industrial, deixando de contribuir para o desenvolvimento do nosso estado”.

Também estiveram presentes na audiência representantes do Sindicato dos Engenheiros do estado (Senge-RJ) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT-RJ).

Foto: Divulgação/Nuclep