A prefeitura de Barra Mansa liberou, a partir desta quarta-feira (dia 16), vagas para estacionamento ao longo da faixa da direita da Avenida Joaquim Leite, no Centro. O espaço funcionará no sistema de rotativo. No primeiro dia de funcionamento, a equipe fará as orientações aos condutores.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, William Pereira, a medida tem como objetivo agilizar o período em que os consumidores circulam no centro da cidade. “Nosso intuito é proporcionar, durante o período de compras, uma maior agilidade e praticidade, oferecendo as vagas para que as pessoas cumpram com seus afazeres e retornem para suas casas”, explicou.

Foto: Divulgação PMVR/Paulo Dimas