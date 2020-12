Policiais federais da delegacia de Volta Redonda prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (dia 16), um homem, que não teve a idade informada, com um vasto arquivo digital de pornografia infantil. Os mandados de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal de Volta Redonda foram cumpridos em Barra Mansa. A ação é um desdobramento da “Operação Caçada”, deflagrada no último dia 8.

Segundo a PF, há três semanas a delegacia de Volta Redonda recebeu informações do Núcleo de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil acerca do possível compartilhamento de arquivos de pornografia infantil por parte de um computador que usaria um IP de Barra Mansa. De posse desta informação, foram feitas diligências para identificação do usuário responsável pela internet no local, bem como o seu correto endereço.

De acordo com a PF, o homem confirmou o download dos arquivos e foi conduzido à sede da PF em Volta Redonda, onde foi autuado em flagrante por posse de material de pornografia infantil. O computador apreendido passará por perícia e, caso seja constatado que ele também compartilhou esses arquivos, sua pena poderá chegar a seis anos de prisão.

Foto: Divulgação/Polícia Federal