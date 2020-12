A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na madrugada desta quarta-feira (dia 16), um homem de 31 anos que dirigia sem habilitação e que causou um acidente que feriu três pessoas gravemente, na Via Dutra. O acidente ocorreu no km 308, na altura de Resende.

Segundo a PRF, o homem, que estava num Chevrolet Cruze, tentou ultrapassar um caminhão, atingindo a traseira de uma motocicleta, que também realizava a ultrapassagem. Após a manobra, o Cruze foi atingido também na traseira pelo caminhão.

O motociclista, de 24 anos, o motorista do Cruze e o passageiro, que é colombiano, ficaram feridos. Eles foram socorridos com ferimentos graves e levados ao Hospital de Emergência de Resende.

Ainda segundo a PRF, ao realizar o teste do etilômetro no motorista causador do acidente, foi constatado que ele dirigia sob efeito de bebidas alcoólicas. Ele foi autuado por lesão corporal culposa, com o agravante de estar dirigindo alcoolizado e não possuir CNH.

Por estar internado, o motorista que causou o acidente será escoltado por policiais até ter condições de ser encaminhado à delegacia de Resende, onde ficará a disposição da Justiça. Fotos: PRF